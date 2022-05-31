Самый продаваемый продукт во Франции, питьевая вода марки Cristaline подорожает впервые за 20 лет – на фоне рекордной инфляции и роста стоимости энергоносителей, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на производителей.
Болгарии следовало бы использовать газ как оружие в ответ на прекращение поставок из России, однако София оказалась в ловушке у Москвы, считает специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев.
Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.
В феврале депутаты Госдумы направили в Верховный суд и правительство законопроект о предоставлении гражданам России права на неограниченную самооборону в случаях проникновения злоумышленников в их жилище.