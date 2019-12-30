Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

В результате нагонной волны с моря пострадали три населенных пункта. В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
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Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

Российская газета20:15

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КП - Хабаровск20:00

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