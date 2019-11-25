Общество

ТАССТАССВода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации района.
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с чего всё началось
Как сообщает
 ресурс «Типичный Краснодар», разместивший в своем Instagram фотографии природного явления, местные жители не помнят ничего подобного за последние несколько десятков лет.
Югополис23 ноября в 05:49

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Власти Приморско-Ахтарского района назвали отлив Азовского моря ежегодным явлением

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Удивительные вещи находят жители Приморско-Ахтарска на дне обмелевшего моря

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Азовское море отступило от берега на 100 метров

Московский Комсомолец23 ноября в 05:29
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом.
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Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
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Происшествия

После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
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Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену

На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
РБК 08:18
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Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках «Форта Боярд»

Телеведущая Роза Сябитова получила травму на съемках шоу "Форт Боярд". Запись выпуска доступна на сайте канала СТС.
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
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Общество

Росконтроль провел исследование краковской колбасы

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
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Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
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Происшествия

Ребенок провалился сквозь стеклянный пол в московской школе

ТАСС 09:09
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

РБК 07:15
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

В список не попал лидер команды Тайсон.
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Космос

«Роскосмос» подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13» к МКС

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесен на 6 декабря, изменение графика связано с неисправным бортовым кабелем, сообщили в понедельник в Роскосмосе.
РИА Новости 09:06
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

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Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru 23 ноября в 20:52
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В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
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Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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Назван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования

Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной оценивается в 58 млн рублей.
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Политика

В Кремле прокомментировали скорую встречу Путина и Зеленского в Париже

Отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже пока не планируется.
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НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
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Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
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Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
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Путин призвал «терзать и трясти» чиновников по острым вопросам

Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться жалоб граждан, а самостоятельно поднимать острые вопросы, добиваться справедливости на местах.
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Videnskab (Дания): что там, за краем Вселенной? (Videnskab)

Говорят, что у всего есть конец. Вопрос в том, касается ли это и нашей Вселенной.
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Умер заслуженный актер России Виктор Семенов

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Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
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Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
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МТС продаст свой бизнес на Украине

Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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