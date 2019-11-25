Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации района.

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

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