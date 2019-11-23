Общество

ТАССТАССВода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации района.
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с чего всё началось
Как сообщает
 ресурс «Типичный Краснодар», разместивший в своем Instagram фотографии природного явления, местные жители не помнят ничего подобного за последние несколько десятков лет.
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