Общество
РИА НовостиВ Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
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Экономика
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Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
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Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
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В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Футбол
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Шнуров в Хабаровске вышел на митинг вместе с протестующими
По приезду в Хабаровск, лидер группы "Ленинград", политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров вышел на площадь, где собрались митингующие.
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Происшествия
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Общество
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Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
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Экономика
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Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Общество
В Северодвинске отменен обязательный масочно-перчаточный режим
Напомним, что обязательный масочно-перчаточный режим в Северодвинске был продлен 7 июля — тогда был полностью открыт въезд в Северодвинск и выезд из него.
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Футбол
Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»
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В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
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