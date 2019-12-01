Происшествия
Российская газетаЧисло погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15
По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего водитель потерял управление, ушел вправо, пробил ограждение и рухнул в реку с шестиметровой высоты. В результате аварии, по последним данным, погибли 15 человек. Кроме того пострадали еще 18 пассажиров.
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