По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего водитель потерял управление, ушел вправо, пробил ограждение и рухнул в реку с шестиметровой высоты. В результате аварии, по последним данным, погибли 15 человек. Кроме того пострадали еще 18 пассажиров.

Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье выросло до 15

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

Политика Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Политика Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.

Недвижимость Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России На погашение ипотеки при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Москвы вынуждены потратить в среднем 24 года.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в Москве Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.

Авто Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.

Политика Макрон призвал не считать Россию врагом НАТО Макрон стремиться к более тесному сотрудничеству с Россией и не видит в ней врага, отмечает издание.