Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

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