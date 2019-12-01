Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВодитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
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Главные новости за выходные 30 ноября – 1 декабря

Коммерсантъ11:01

МЧС распространило видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье

РБК10:47

Первые кадры с места гибели 10 человек в ДТП с автобусом в Забайкалье

РЕН ТВ03:02

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19

РИА Новости05:21

Спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в Забайкалье

Интерфакс05:42

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

RT на русском04:42

В Забайкальском крае уточнили, что в салоне разбившегося автобуса находился 41 человек

ТАСС07:18
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В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
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Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге

Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
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РИА Новости 09:28
Футбол

Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».
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Около общежития ЮФУ в Ростове зарезали студента из Эквадора

В субботу, 30 ноября, около семи часов вечера в общежитии ЮФУ (Зорге, 21) началась ссора между двумя иностранными студентами — из Мексики и Эквадора.
Блокнот Ростов-на-Дону 07:01
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
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Космос

ЕКА показало реальные размеры двух опасных астероидов на фоне мировых памятников

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало необычные изображения бинарной системы астероидов Дидим на фоне мировых памятников.
Суть событий 02:37
Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 06:50
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
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Политика

Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
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Знаки зодиака, которых порадует 2020 год

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Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
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Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Киркоров продемонстрировал свой вагон для гастролей

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Экономика

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Коммерсантъ 29 ноября в 10:47
Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
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Коммерсантъ 28 ноября в 17:59
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В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»

В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
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«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»

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Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
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