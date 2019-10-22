Происшествия
ИзвестияВодитель службы протокола премьера сбил пешехода
Автомобиль службы протокола главы правительства России совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ 22 октября. ДТП произошло 26 сентября в подмосковном Нахабино.
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с чего всё началось
Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».РБК05:00
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