Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».

с чего всё началось

Автомобиль службы протокола главы правительства России совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ 22 октября. ДТП произошло 26 сентября в подмосковном Нахабино.

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