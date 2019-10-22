Происшествия

ИзвестияИзвестияВодитель службы протокола премьера сбил пешехода

Автомобиль службы протокола главы правительства России совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ 22 октября. ДТП произошло 26 сентября в подмосковном Нахабино.
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с чего всё началось

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции. По словам собеседника в полиции, наезд был совершен на пешеходном переходе возле остановки «Пожарная часть».
РБК05:00

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Водитель службы протокола премьера сбил пешехода

Известия06:42

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

РБК05:00

Водитель авто службы протокола главы правительства сбил пешехода

РЕН ТВ05:49

ГИБДД Московской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии под Красногорском, в котором пострадал пешеход

Эхо Москвы05:45

Подмосковная ГИБДД проверяет автопарк службы протокола Дмитрия Медведева

Говорит Москва05:23

Машина службы протокола Медведева сбила пешехода в Подмосковье. МВД начало проверку

Дождь05:21

Машина из кортежа премьера Медведева наехала на пешехода

URA.Ru05:54
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
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В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены

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РБК 11:48
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Газета.Ru вчера в 22:55
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Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
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Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России

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«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
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Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

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Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?

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