Происшествия

REGNUMREGNUMВодитель убитого в Ростовской области депутата дал показания

Водитель депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева («Единая Россия») дал первые показания. Мужчина одним из первых оказался в доме народного избранника и обнаружил тела убитого депутата и его супруги.
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Депутата Заксобрания Ростовской области и его жену перед смертью пытали

Donday.ru12:17

По факту убийства депутата Алабушева в Ростовской области возбудили уголовное дело

161.ru11:37

Возбуждено дело об убийстве ростовского депутата и его жены

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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости10:28

Депутата заксобрания Ростовской области убили на обеденном перерыве

1rnd.ru11:03

Биография Андрея Алабушева

ТАСС11:02

Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата Заксобрания Ростовской области и его супруги

Интерфакс - Россия10:33
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Происшествия

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Происшествия

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Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Общество

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До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
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«Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече

RT на русском 10:50
Общество

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Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Интерфакс 13:13
Политика

Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
BFM.ru 12:22
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Эхо Москвы в Челябинске 06:18
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Экономика

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Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%.
Ведомости 11:26
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Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
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Армия и оружие

ВСУ получили танки Т-72 после ремонта и модернизации

Первую партию отремонтированных и модернизированных танков Т-72 получили украинские военные с Киевского бронетанкового завода.
Красная весна 25 января в 14:04
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
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Вирусологи оспорили происхождение китайского коронавируса от змей

Китайские вирусологи раскритиковали мнение, что китайский коронавирус произошел от змей.
МедиаПоток 26 января в 02:36
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
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Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
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Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

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Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
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Футбол

Рахимич посоветовал Чалову отказаться от трансфера в «Челси»

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич считает, что нападающий армейцев Федор Чалов должен тщательно подумать, прежде чем подписывать контракт с «Челси».
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Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru 13:35
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