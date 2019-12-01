Происшествия
Lenta.ruВыросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
Машина, принадлежащая местной турфирме, следовала из Читы в Сретенск. Проезжая по мосту через реку Куэнга (приток Шилки), автобус потерял управление и рухнул на лед с высоты около 10 метров.
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Ответственный за перевозки рассказал о причинах катастрофы автобуса в Забайкалье
Московский Комсомолец09:31
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Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
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Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
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Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
Армия и оружие
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
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Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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В российской Арктике в середине ноября прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
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Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»
«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
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Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Игры
В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три месяца
Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, утверждает: «У нас есть цель - выпускать видеоигры примерно каждые три-четыре месяца».
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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Политика
Макрон заступился за Россию перед НАТО
Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить в мороз турбомотор
Политика
ДНР объявила своей территорией всю Донецкую область
Согласно документу, территорией республики является вся Донецкая область, включая ту ее часть, что осталась за Украиной, сообщает «Интерфакс».
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Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Экономика
Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых
Снижения ипотечных ставок до 7-8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».
Технологии
Пользователям все еще доступно бесплатное обновление до «Windows 10»
Способ работает только для «обновления на месте». Установить «Windows 10» с «нуля» такими методом не удастся.
Футбол
Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".