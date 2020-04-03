Коронавирус
ИзвестияОперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране из-за распространения коронавируса. Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», — написал в своем блоге Сергей Собянин.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:07
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Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси
Агентство Москвавчера в 17:09
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Общество
Стал известен возраст новых 11 заболевших коронавирусом в Пензе
В Пензенской области из-за коронавируса наблюдаются почти 4,5 тысячи человек. Все о коронавирусе в Пензе читайте здесь.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования
Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Общество
Итальянцы приготовили борщ для российских врачей
В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Авто
Alfa Romeo снимает с производства хэтчбек Giulietta
Компания Alfa Romeo объявила о скором завершении производства небольшого городского хэтчбека Giulietta.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Футбол
Карпин подрался с охраной аэропорта в Москве
Политика
Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Общество
Срока сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Три новых случая коронавируса подтверждены в Астраханской области
По последним данным регионального Минздрава, федеральный противочумный центр подтвердил три новых результата теста на коронавирусную инфекцию.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Экономика
Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле
С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
Австралийский эксперт оценил масштабы заражения коронавирусом в мире
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.
Общество
В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса
В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Энергетика
Нефть подешевела после рекордного роста накануне
Цены на эталонные марки нефти снизились на сегодняшних торгах после максимального и исторического роста накануне.
Политика
Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных
Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев опроверг слухи, что объявленные президентом страны специальные военные сборы военнообязанных являются мобилизацией.
Гаджеты
Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор
Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Общество
Президент объявил «нерабочий месяц»: когда бухгалтерам сдавать отчетность?
Поскольку дни с 4 по 30 апреля являются нерабочими, а дни с 1 по 5 мая — выходными, то сроки сдачи отчетности, приходящиеся на апрель, переносятся на 6 мая.
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».