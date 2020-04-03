Коронавирус

ИзвестияИзвестияОперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране из-за распространения коронавируса. Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
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с чего всё началось

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», — написал в своем блоге Сергей Собянин.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:07

Подробнее о событии

Правоохранители в Москве начнут останавливать личные автомобили

Известия03:40

Московских водителей будут останавливать и узнавать о цели поездки

РИА Новостивчера в 22:59

Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки

ТАССвчера в 17:16

Оперштаб разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве

Москва 24вчера в 17:29

Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции

РБКвчера в 17:14

Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси

Агентство Москвавчера в 17:09

У автомобилистов и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки

Коммерсантъвчера в 17:21
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Общество

Стал известен возраст новых 11 заболевших коронавирусом в Пензе

В Пензенской области из-за коронавируса наблюдаются почти 4,5 тысячи человек. Все о коронавирусе в Пензе читайте здесь.
Пенза-взгляд 04:04
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Коммерсантъ 03:52
Общество

Итальянцы приготовили борщ для российских врачей

В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Euromag.ru вчера в 08:00
Авто

Alfa Romeo снимает с производства хэтчбек Giulietta

Компания Alfa Romeo объявила о скором завершении производства небольшого городского хэтчбека Giulietta.
Somanyhorses вчера в 08:02
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Футбол

Карпин подрался с охраной аэропорта в Москве

Pravda.Ru 04:45
Политика

Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
NewInform вчера в 10:37
Общество

Срока сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Происшествия

Три новых случая коронавируса подтверждены в Астраханской области

По последним данным регионального Минздрава, федеральный противочумный центр подтвердил три новых результата теста на коронавирусную инфекцию.
Арбуз 03:46
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС 01 апреля в 11:18
Экономика

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
РБК 05:06
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Здоровье

Австралийский эксперт оценил масштабы заражения коронавирусом в мире

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.
РИА Новости 02:51
Общество

В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Татар-информ 03:57
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Энергетика

Нефть подешевела после рекордного роста накануне

Цены на эталонные марки нефти снизились на сегодняшних торгах после максимального и исторического роста накануне.
Компания 02:41
Политика

Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных

Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев опроверг слухи, что объявленные президентом страны специальные военные сборы военнообязанных являются мобилизацией.
РИА Новости 02:07
Гаджеты

Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор

Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти.
The GEEK 02:31
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 13:25
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Общество

Президент объявил «нерабочий месяц»: когда бухгалтерам сдавать отчетность?

Поскольку дни с 4 по 30 апреля являются нерабочими, а дни с 1 по 5 мая — выходными, то сроки сдачи отчетности, приходящиеся на апрель, переносятся на 6 мая.
Бухонлайн вчера в 12:38
Армия и оружие

Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ вчера в 21:25
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