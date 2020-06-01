В обновленный КоАП добавили сразу несколько новых статей, которые касаются автомобилистов. В частности, предлагается ввести штрафы до трех тысяч рублей для водителей, бросивших свои машины во дворах. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили

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