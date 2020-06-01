Авто
Mockva.ruВодителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
В обновленный КоАП добавили сразу несколько новых статей, которые касаются автомобилистов. В частности, предлагается ввести штрафы до трех тысяч рублей для водителей, бросивших свои машины во дворах. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
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Суть этого спорного предложения заключается в том, чтобы снизить стоимость приобретаемых частными лицами автомобилей.
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