Авто

Mockva.ruMockva.ruВодителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили

В обновленный КоАП добавили сразу несколько новых статей, которые касаются автомобилистов. В частности, предлагается ввести штрафы до трех тысяч рублей для водителей, бросивших свои машины во дворах. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
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