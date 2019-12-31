Транспорт
Lenta.ruВодителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.РИА Новости19:48
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