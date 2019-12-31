Транспорт

Lenta.ruLenta.ruВодителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
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В Госдуме предложили наказывать злоупотребляющих «аварийкой» водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.
РИА Новости19:48

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В Госдуме предложили наказывать злоупотребляющих «аварийкой» водителей

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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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