Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.

с чего всё началось

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».

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