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REGNUM
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
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РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине - исследование

ПРАЙМ20:30
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
Общественная служба новостей

Россияне стали чаще экономить на бензине

Общественная служба новостей21:03
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав

Большая часть соотечественников с алкогольной зависимостью — люди в возрасте от 30 до 50 лет, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав
Live24вчера в 03:44
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Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в ФРГ

Запрет на продажу автомобилей может появиться из-за того, что немецкий бренд проиграл судебные разбирательства с компанией Nokia, руководство которой обвинили производителей Daimler AG в незаконном применении технологий финской фирмы.
Car.ru01:08

Агент Зинченко допустил переход игрока в «Наполи»

Агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что украинец может войти в сделку по трансферу в английскую команду защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Матч ТВвчера в 16:26

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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