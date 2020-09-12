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REGNUM
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось.
РИА Новостивчера в 20:27
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ТАСС

Исследование: водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

ТАССвчера в 06:11
ПРАЙМ

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ПРАЙМвчера в 20:30
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUMвчера в 21:34
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолецвчера в 21:11
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°вчера в 21:05
РЕН ТВ

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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

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Tvoe-avto.comвчера в 09:40
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Азербайджан блокировал полет военного самолета из РФ

Никаких официальных комментариев не давала пока ни одна из стран, однако известно, что самолеты России, направляясь на авиабазу в Сирии «Хмеймим», без проблем совершили перелет через границу Азейбарджана буквально пару дней назад.
Topdaynews.ruвчера в 16:08
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