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REGNUM
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
ТАСС

Исследование: водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

ТАСС06:11
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине

ПРАЙМ20:30
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
BFM.ru06:26
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника

Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Уфимские Заметки10 сентября в 10:30
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Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочий05:04
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Американцы представили замену ударным беспилотникам MQ-9

Американская компания Northrop Grumman представила проект перспективного ударного беспилотного летательного аппарата SG-2, который компания намерена предложить ВВС США в качестве замены стоящим сегодня на вооружении аппаратам MQ-9 Reaper.
N+102:46

Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.
Lenta.ru04:16
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Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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