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REGNUM
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось.
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Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Газета.Ru14:23
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
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