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REGNUM
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
ТАСС

Исследование: водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

ТАСС06:11
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине

ПРАЙМ20:30
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины

Полиция составила административные протоколы в отношении жителя Пензы из-за незаконного распространения в день тишины агитационных материалов против одного из кандидатов в губернаторы региона, сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.
РИА Новости15:07
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Белоруссия вернула войска в места постоянной дислокации

Белорусские войска после учений в районе Гродно вернулись в места постоянной дислокации, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в субботу, 12 сентября, по итогам совещания у президента Александра Лукашенко.
Вести.Ru13:24
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Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ruвчера в 10:07
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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