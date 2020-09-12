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REGNUM
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
ТАСС

Исследование: водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

ТАСС06:11
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине

ПРАЙМ20:30
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста07:31
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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