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REGNUM
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
ТАСС

Исследование: водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

ТАСС06:11
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине

ПРАЙМ20:30
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

В РПЦ призвали россиян не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит заявил, что дает совет побыстрее поставить прививку всем своим прихожанам, поскольку считает, что сама болезнь гораздо страшнее возможных побочных эффектов от вакцины.
В РПЦ призвали россиян не медлить с прививкой от коронавируса
Общественная служба новостей09:30
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочий05:04
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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