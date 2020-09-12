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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Русский стандарт» сообщил о росте спроса на дешевый бензин

Поездки по России привели к повышению спроса на бензин, свидетельствуют данные исследования, проведенного банком «Русский стандарт». При этом аналитики отметили, что бензин марки Аи-92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«Русский стандарт» сообщил о росте спроса на дешевый бензин

Коммерсантъ02:03
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине

ПРАЙМ20:30
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия22:14
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Суть событий: Сергей Пархоменко

С. Пархоменко: Российское руководство довольно хитро устроило всю эту историю с "Северным потоком" Я думаю, что в Белоруссии сейчас найдется достаточно количество предателей, которые с удовольствием будут готовы этот контроль ему передать за право уцелеть в эпоху после Лукашенко.
Эхо Москвы00:26

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Рогозин назвал сроки начала модернизации космодрома «Морской старт»

Москва, 12 сентября 2020, 05:36 — REGNUM Работы по восстановлению плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться уже в ноябре 2020 года, заявил 11 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в передаче «Линия генерального» на своей странице в YouTube.
REGNUM22:36
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На Кубани в первый день проголосовали более 900 тысяч избирателей

Напомним, накануне в 8.00 на Кубани открылись 2799 постоянных избирательных участков, на которых в течение двух дней - с 11 по 12 сентября - избиратели имеют возможность проголосовать досрочно на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.
Российская газета04:42
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

В компании отметили, что перед началом производства завод прошел масштабную модернизацию, что позволило ему соответствовать всем стандартам Groupe Renault и выпускать автомобили «международного уровня качества».
Автоновости дня04:10
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