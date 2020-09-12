SpeedMe 13

Поездки по России привели к повышению спроса на бензин, свидетельствуют данные исследования, проведенного банком «Русский стандарт». При этом аналитики отметили, что бензин марки Аи-92 покупали на 60% чаще, чем более дорогой Аи-95.