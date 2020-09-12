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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Русский стандарт» сообщил о росте спроса на дешевый бензин

Поездки по России привели к повышению спроса на бензин, свидетельствуют данные исследования, проведенного банком «Русский стандарт». При этом аналитики отметили, что бензин марки Аи-92 покупали на 60% чаще, чем более дорогой Аи-95.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«Русский стандарт» сообщил о росте спроса на дешевый бензин

Коммерсантъ02:03
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине

ПРАЙМ20:30
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Теннисист Медведев поскандалил с судьей и не вышел в финал US Open

Россиянин вспылил после того, как линейный судья не зафиксировал попадание мяча за пределы площадки, а судья на вышке не разрешил теннисисту использовать челлендж, так как тот слишком поздно его запросил.
РЕН ТВ23:29

Врачи 25 лет скрывали от ВИЧ-инфицированного мужчины его диагноз

Ветеран Военно-морских сил США прожил 25 лет с ВИЧ-инфекцией, не зная о своем диагнозе, поскольку государственные медработники никогда не сообщали ему о положительном результате теста, сделанного в 1995 году.
Lenta.ru00:49
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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