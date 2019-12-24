Транспорт
RT на русскомВ России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев подписал поправки к правилам дорожного движения (постановление правительства от 20 декабря 2019 г. №1733), сообщается на сайте Белого дома.Коммерсантъ03:57
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Правительство запретило водителям управлять автобусами и фурами более 10 часов в сутки
Комсомольская правда02:27
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Представляющая Россию фигуристка Тиффани Загорски поделилась своим мнением о жизни в стране.
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Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Шоу-бизнес
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"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
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Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
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