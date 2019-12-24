Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев подписал поправки к правилам дорожного движения (постановление правительства от 20 декабря 2019 г. №1733), сообщается
 на сайте Белого дома.
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Водители автобусов и фур могут работать в сутки не более 10-ти часов

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Правительство утвердило поправки о запрете водителям фур и автобусов ехать больше 4,5 часов подряд

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