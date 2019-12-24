с чего всё началось

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

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