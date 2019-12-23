Транспорт
Национальная служба новостейВодителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев подписал поправки к правилам дорожного движения (постановление правительства от 20 декабря 2019 г. №1733), сообщается на сайте Белого дома.Коммерсантъ03:57
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Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Общество
В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей
Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Футбол
РФС ввел наказание за критику арбитров. Суммы штрафов уже определены
Президент РФС Александр Дюков рассказал о введении штрафов и пункта о дисквалификации лиц, которые будут позволять себе критиковать работу арбитров.
Армия и оружие
Шойгу: США разместят новые ракеты в Европе и на Востоке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Швейцария вывела суда из района строительства «Северного потока-2»
Швейцарская компания AllSeas Group SA вывела свои суда, которые занимались строительством «Северного потока-2», из акватории Балтийского моря, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя компании.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Кино
Джеки Чан едва не погиб на съемках очередного боевика
Инцидент произошел на съемках боевика Стэнли Туна "Авангард" (Vanguard), который выйдет на экраны 23 января.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Футбол
Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию
Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
«Тинькофф» подключился к сервису QR-платежей от Сбербанка
Отмечается, что оплатить покупку по QR-коду в рамках сервиса Сбербанка клиенты "Тинькофф" могут с помощью мобильного приложения.
Кино
Мы не собирались давать оценку событиям — режиссер «Союза спасения»
Создатели фильма о восстании декабристов «Союз спасения» не ставили задачу дать оценку событиям того времени, заявил режиссер картины Андрей Кравчук 23 декабря, сообщает ТАСС.
Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Общество
Начальник первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс
Начальник первого поезда в Крым пропустил отправление рейса. Состав умчался на полуостров, оставив мужчину на платформе.
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