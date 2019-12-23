с чего всё началось

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.

Происшествия Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Общество В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.

Политика Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Армия и оружие Шойгу: США разместят новые ракеты в Европе и на Востоке Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.

Политика Швейцария вывела суда из района строительства «Северного потока-2» Швейцарская компания AllSeas Group SA вывела свои суда, которые занимались строительством «Северного потока-2», из акватории Балтийского моря, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя компании.

Общество Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Общество Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Футбол Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.

Шоу-бизнес Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.