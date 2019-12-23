Транспорт

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВодителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев подписал поправки к правилам дорожного движения (постановление правительства от 20 декабря 2019 г. №1733), сообщается
 на сайте Белого дома.
Коммерсантъ03:57

Подробнее о событии

Дальнобойщики о запрете правительства: Сами решим, когда сходить в кусты

Комсомольская правда06:13

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

РБКвчера в 15:07

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ТАСС01:39

Водителям автобусов и фур ограничили рабочий день

URA.Ruвчера в 15:48

Водители автобусов и фур могут работать в сутки не более 10-ти часов

Эхо Москвы03:31

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News.ruвчера в 13:59

Правительство утвердило поправки о запрете водителям фур и автобусов ехать больше 4,5 часов подряд

Интерфаксвчера в 13:31
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Инцидент произошел на съемках боевика Стэнли Туна "Авангард" (Vanguard), который выйдет на экраны 23 января.
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Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
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Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

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Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

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Начальник первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс

Начальник первого поезда в Крым пропустил отправление рейса. Состав умчался на полуостров, оставив мужчину на платформе.
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