с чего всё началось

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок. Летом следует прогревать авто до одной минуты, зимой - 2-3 минуты.

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