Авто
Piter.tvВодителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок. Летом следует прогревать авто до одной минуты, зимой - 2-3 минуты.
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с чего всё началось
Как правильно прогревать автомобиль, чтобы сэкономить топливо и продлить срок службы силового агрегата, рассказал эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев.Новые автомобиливчера в 23:15
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Наука
Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Илон Маск съездил на своем Cybertruck в ресторан с друзьями
Напомним, в ноябре американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck — бронированный автомобиль с футуристичным дизайном.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Происшествия
Молодой человек в Москве заявил в полицию об изнасиловании таксистом
Столичные оперативники проверяют информацию об изнасиловании молодого человека водителем такси, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в интервью РИА Новости, что, по последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.
Политика
Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ
Происшествия
Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ
Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
Биатлон
Фуркад считает, что решение WADA по России должно быть суровым
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что несмотря на возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), нужно обеспечить, чтобы Россия осталась сильной страной в зимних видах спорта.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Происшествия
В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери
В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Кино
Супермен в детской передаче, Чингисхан на самокате: вышел первый тизер 5 сезона «Легенд завтрашнего дня»
Первый эпизод пятого сезона «Легенд завтрашнего дня» выйдет на канале The CW 21 января 2020 года.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.