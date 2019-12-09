с чего всё началось

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю. Его слова в понедельник, 9 декабря, цитирует телеканал РЕН ТВ.

Политика Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Хоккей Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас» Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.

Политика Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.

Политика Путин и Лукашенко завершили переговоры Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.

Политика Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».

Происшествия В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.

Политика Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона не может прекратить поставки газа через Украину, поскольку заботится об интересах украинских и европейских потребителей.

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.