Авто
ИзвестияВодителям дали советы по прогреву машин зимой
Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю. Его слова в понедельник, 9 декабря, цитирует телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось
«Наилучший результат <…> дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)», — заявил эксперт, слова которого приводятся на сайте журнала «За рулем».Известиявчера в 23:54
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