Общество
Lenta.ruВодителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время. В первую очередь, не стоит поливать замерзшее стекло снаружи горячей водой, так как из-за этого на нем могут появиться трещины, объяснил эксперт.
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Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Авто
Обновленный Kia Stinger стал дешевле
Стоимость автомобиля составляет от 2 114 900 до 3 404 900 рублей, при этом самая популярная версия модели в комплектации Prestige стала дешевле на 180 тыс. и стоит от 2 424 900 рублей.
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Владельца арсенала под Гатчиной обвиняют в изнасиловании дочери
Владельца арсенала под Гатчиной в Ленинградской области обвинили в изнасиловании собственной дочери.
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Стоимость аренды помещения ТФОМС планируют снизить в два раза
Стоимость аренды помещения, в котором располагается территориальный фонд медицинского страхования Саратовской области, планируется снизить в 2 раза.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Политика
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
Общество
Путин подписал закон об электронных трудовых книжках
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года.
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
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Спасшую мальчика с трассы на Кубани женщину обвинили в похищении
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Экономика
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Политика
CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Политика
Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Футбол
Украинского футболиста освистали в Испании
Матч испанских клубов «Альбасете» и «Райо Вальекано» вынуждены были прервать после того, как болельщики начали скандировать обвинения в адрес украинца Романа Зозули.
Общество
Rambler потребовала заблокировать Twitch в России
Требования включают блокировку Twitch в России и взыскание рекордной компенсации в размере 180,345 млрд рублей (около $2,9 млрд), сообщила представляющая стриминговую платформу в суде Юлианна Табастаева.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Вовк рассказала, что готовится выйти замуж
Хоккей
Сборная России по хоккею победила финнов на Кубке Первого канала
Российские хоккеисты победили сборную Финляндии в третьем туре второго этапа Евротура – Кубка Первого канала со счетом 2:0, заняв второе место на турнире.
Происшествия
Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд
Историческое дело Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Происшествия
Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка
На улице города Гусиноозерск в Бурятии прохожие обнаружили тело новорожденного ребёнка.
Экономика
Производитель Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.