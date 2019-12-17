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Lenta.ruВодителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время. В первую очередь, не стоит поливать замерзшее стекло снаружи горячей водой, так как из-за этого на нем могут появиться трещины, объяснил эксперт.
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Автомобильный эксперт назвал главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Народные новостивчера в 21:20
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