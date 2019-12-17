Общество

Lenta.ruLenta.ruВодителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время. В первую очередь, не стоит поливать замерзшее стекло снаружи горячей водой, так как из-за этого на нем могут появиться трещины, объяснил эксперт.
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Убрать лед, не повредив стекло — советы автоэксперта

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Эксперт назвал главные ошибки водителей при прогреве автомобиля зимой

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Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

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Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

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Размер субсидий, за счет которых автопроизводителям фактически компенсируют утилизационный сбор, будет зависеть от уровня локализации компаниями своего производства в России.
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Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
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В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
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Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сообщил, что у него имеются доказательства того, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена связан с отмыванием млн долларов.
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