Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости.

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.

Политика Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Здоровье Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.

Политика Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

Здоровье Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.

Политика В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».

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Политика Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.

Общество В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

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Политика Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

Общество Число заболевших коронавирусом превысило миллион человек По данным на 3 марта в мире заразились инфекцией COVID-19 уже свыше миллиона человек.