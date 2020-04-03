Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВодителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости.
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Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина

РИА Новостивчера в 22:59

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

RT на русскомвчера в 17:52

Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси

Агентство Москвавчера в 17:09

У автомобилистов и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки

Коммерсантъвчера в 17:21

Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки

ТАССвчера в 17:16

Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции

РБКвчера в 17:14

Оперштаб разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве

Москва 24вчера в 17:29
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Кино

Netflix закроет сериал про вампиров

Kinonews.ru 01 апреля в 09:50
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
RT на русском вчера в 22:18
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Общество

В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника

Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
REGNUM вчера в 12:32
Политика

Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:22
Здоровье

Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России

Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.
REGNUM вчера в 23:40
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM вчера в 01:20
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 01 апреля в 04:13
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Здоровье

Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Взгляд.ру вчера в 16:31
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru 01 апреля в 20:23
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Вокруг ТВ вчера в 11:13
Политика

Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
Здоровье

В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Росбалт вчера в 15:37
Транспорт

Въезд для автомобилей из других регионов закрыт в Челябинской области

В регионе приняли решение закрыть въезд для транспортных средств из других областей страны.
Главный региональный вчера в 11:16
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

Более 10 фейков о коронавирусе опровергли в Иркутской области

Более 10 фейковых сообщений о коронавирусе за неделю появилось в Иркутской области.
КП - Иркутск вчера в 22:41
Общество

Число заболевших коронавирусом превысило миллион человек

По данным на 3 марта в мире заразились инфекцией COVID-19 уже свыше миллиона человек.
НДН.инфо вчера в 23:52
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Для автотранспорта на Кубани работает пропускная система

Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, на Кубани действует пропускная система для транспорта.
ЮГ Times вчера в 12:14
Игры

Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM 01 апреля в 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
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