Коронавирус
Lenta.ruВодителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости.
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Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси
Агентство Москвавчера в 17:09
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Кино
Netflix закроет сериал про вампиров
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Общество
Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника
Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
Политика
Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина
Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Здоровье
Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России
Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Здоровье
Рошаль призвал бизнес помочь системе здравоохранения
Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения России.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения
Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Политика
Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Транспорт
Въезд для автомобилей из других регионов закрыт в Челябинской области
В регионе приняли решение закрыть въезд для транспортных средств из других областей страны.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Происшествия
Более 10 фейков о коронавирусе опровергли в Иркутской области
Более 10 фейковых сообщений о коронавирусе за неделю появилось в Иркутской области.
Общество
Число заболевших коронавирусом превысило миллион человек
По данным на 3 марта в мире заразились инфекцией COVID-19 уже свыше миллиона человек.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
Для автотранспорта на Кубани работает пропускная система
Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, на Кубани действует пропускная система для транспорта.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.