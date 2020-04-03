Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВодителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции. Данные опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы. Автомобилистам разрешается ездить в другой район города в случае серьезной необходимости.
Читать в источнике
Комментировать286

Подробнее о событии

Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина

РИА Новости22:59

Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки

ТАСС18:56

Мэрия объяснила правила для поездок на машинах в Москве во время изоляции

РБК17:14

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина

Известия17:30

Оперштаб разъяснил правила поездки на автомобиле в Москве

Москва 2417:29

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

RT на русском17:52

Штаб: В случае серьезной необходимости москвичи могут поехать в другой район на машине или такси

Агентство Москва17:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
Политика

Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов

Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Марийская правда 10:09
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru вчера в 08:52
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Здоровье

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия 20:01
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысяч человек

В США за последние сутки из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом, скончались более тысячи двухсот человек.
Страна Советов on-line 09:46
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Космос

Самоизоляция как космическая миссия

Факты о Майкле Массимино: Ветеран НАСА; совершил два космических полета к космическому телескопу Хаббл; вместе со своей командой установил рекорд по времени нахождения в открытом космосе; стал первым человеком, который ведёт блог в Twitter из космоса.
Газета Metro вчера в 06:55
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru 21:29
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Политика

Следующая неделя в России может стать также нерабочей

Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
Новости Воронежа 04:31
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Хоккей

«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезоне

Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" сообщил о планах играть в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021 / 22, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Владивосток-Новости 13:34
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo вчера в 08:14
Наука

Шансы на обнаружение жизни на Марсе резко возросли

Ин-спейс.ру 05:00
Общество

В Новосибирске второй рейс из Таиланда отправили в обсерватор

Пассажиров рейса, прилетевшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов.
Московский Комсомолец 15:51
Политика

Путин дал правительству право вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Солидарность 07:56
Энергетика

Беларусь купит у России нефть по цене 4 доллара за баррель

"Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель", - заявил он.
ANNA-News 07:19
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Общество

Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Известия 21:40
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:22
Политика

МИД назвал статьи La Stampa о российской помощи Италии чистой клеветой

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выразил благодарность России.
РИА Новости 08:35
Происшествия

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
ТАСС 22:53
Экономика

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости 23:02
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное