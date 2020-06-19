Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВодные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Пассажиров поддержат на плаву

В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Водные и ж/д перевозки включили в список пострадавших отраслей

News.ru05:38

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

РИА Новости02:16

Минэкономразвития предложило не считать пострадавшей отраслью грузоперевозки по воде

Интерфакс03:35

В список пострадавших от коронавируса попали еще две отрасли

АБН03:30

СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса

РБК02:21

СМИ сообщили о признании водных и железнодорожных перевозок пострадавшими отраслями

ФАН04:04

Пассажиров поддержат на плаву

Коммерсантъвчера в 18:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:58, Ашберн
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
126
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
649
Политика

Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Политика

Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
2
Политика

Путин показал журналистам тайную комнату в своём кабинете

Газета Кемерова 02:17
660
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru вчера в 06:26
191
Политика

Песков оценил безопасность участия в голосовании по поправкам

Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции РФ, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
4
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
829
Политика

Песков: Путин не считает, что Трампом можно манипулировать

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не считает, что может манипулировать главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:35
60
Футбол

Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

РИА Новости 03:12
456
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
66
Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
544
Общество

Поклонская отреагировала на сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия Романова.
Спорт-Экспресс 17 июня в 12:11
4K
Культура

В Витебске состоится «Славянский базар»

«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru вчера в 00:40
7
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
7,5K
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
3,3K
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

Privet-Rostov.ru 03:38
3
Общество

Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
31
Киберспорт

Представлен первый трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября

FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC, а также в Switch. При этом релиз игры произойдёт на неделю позже обычного.
Чемпионат вчера в 20:28
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
21
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова решила стать опекуном отвернувшейся от нее матери

ТВ Центр 02:15
12
Происшествия

Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео

Следственный комитет опубликовал кадры задержания чиновника из администрации Иркутска, обвиняемого в получении взятки.
РИА Новости вчера в 04:43
91
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
1,4K
Здоровье

Опасные для зрения болезни назвал доктор Мясников

Врач и известный российский телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных заболеваниях, которые могут дать сильные осложнения на зрение.
Live24 05:53
8
Кино

Звезда «Великолепного века» сыграет в фильме Netflix

Турецкая актриса Бурджу Бириджик, известная отечественным зрителям благодаря своему участию в сериале "Великолепный век", сыграет главную роль в новом фильме стримингового сервиса Netflix, получившем предварительное название "Фатима" (Fatima).
Российская газета вчера в 07:04
Общество

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:10
2
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
2,4K
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости вчера в 12:39
179
Космос

Частные инвесторы из РФ вложатся в разработку сверхлегкой ракеты

Компания частных инвесторов из России намерена создать сверхлегкую ракету-носитель.
Сделано в России 05:15
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное