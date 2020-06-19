Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВодные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Пассажиров поддержат на плаву

В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Водные и ж/д перевозки включили в список пострадавших отраслей

News.ru05:38

СМИ сообщили о признании водных и железнодорожных перевозок пострадавшими отраслями

ФАН04:04

Пассажиров поддержат на плаву

Коммерсантъвчера в 18:50

В список пострадавших от коронавируса попали еще две отрасли

АБН03:30

СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса

РБК02:21

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

РИА Новости02:16

Минэкономразвития предложило не считать пострадавшей отраслью грузоперевозки по воде

Интерфакс03:35
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Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

ЛОТ вчера в 15:08
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РБК 05:15
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Доработанный план восстановления экономики направили Путину

Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
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Политика

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ТАСС 05:55
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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

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РИА Новости 03:39
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Экономика

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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:36
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Частные инвесторы из РФ вложатся в разработку сверхлегкой ракеты

Компания частных инвесторов из России намерена создать сверхлегкую ракету-носитель.
Сделано в России 05:15
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Общество

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"На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении.
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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России.
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Происшествия

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Общество

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Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Футбол

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"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Энергетика

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Стоимость нефти марки Brent превысила утром $42 за баррель. Это произошло впервые за полторы недели, отмечает агентство «Интерфакс».
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru вчера в 13:33
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

В российских регионах июль может стать таким же теплым, как и июнь.
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
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Наука

В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться

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