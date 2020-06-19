Экономика

Live24Live24Пострадавшими отраслями признали водные и железнодорожные перевозки

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ включила в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сферу водных и железнодорожных перевозок. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Пассажиров поддержат на плаву

В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».
Коммерсантъвчера в 18:50

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Пострадавшими отраслями признали водные и железнодорожные перевозки

Live2404:18

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Моя Москва.онлайн03:56

Пассажиров поддержат на плаву

Коммерсантъвчера в 18:50

В список пострадавших от коронавируса попали еще две отрасли

АБН03:30

СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса

РБК02:21

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

РИА Новости02:16

Минэкономразвития предложило не считать пострадавшей отраслью грузоперевозки по воде

Интерфакс03:35
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Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Заседание по бракоразводному процессу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей между форвардом московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня, сообщила пресс‑служба Никулинского суда.
РИА Новости вчера в 03:45
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Общество

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

Газета.Ru 04:11
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Армия и оружие

Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков

Российские ВВС подняли несколько истребителей для перехвата американских бомбардировщиков B-52H в районе Охотского моря.
РБК 03:15
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
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Общество

В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом

Москва, 19 июня 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 7972 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Общество

В Минске прошли протесты из-за задержаний соперников Лукашенко

Профиль 03:17
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Экономика

«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Переговоры России с Кипром об изменении налогового соглашения зашли в тупик и само соглашение может быть расторгнуто, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Политика

Доработанный план восстановления экономики направлен Путину

Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 04:08
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Происшествия

На пляже Финского залива семилетний мальчик погиб от удара молнии

В четверг, 18 июня, стало известно, что на пляже Финского залива, недалеко от Сидоровского канала в Петербурге в семилетнего мальчика ударила молния.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:57
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Политика

На Параде Победы в Москве делегацию Китая возглавит министр обороны

Евразия Daily 04:14
Политика

Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
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Армия и оружие

Индия планирует приобрести у России свыше 20 истребителей Миг-29

REGNUM 02:49
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Съёмки «Дюны» Дени Вильнёва продолжатся в августе в Будапеште

ГЛАС.RU 04:26
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Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
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Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

РИА Новости вчера в 21:45
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Единоборства

Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, второй месяц находящийся в одном из московских военных госпиталей, вылечился от коронавирусной инфекции, о чем сообщил тренер непобежденного российского бойца Хавьер Мендес.
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Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости вчера в 12:39
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В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса

Всего на территории республики коронавирусной инфекцией заболели 590 человек, 392 выздоровели, 18 умерли.
Вести.Севастополь 03:18
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
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Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Общество

Корреспондента «Дождя» вызвали на Петровку после репортажа о поддельных аккаунтах избирателей

Специальный корреспондент "Дождь" Антон Баев вызван на Петровку в центр МВД по борьбе с экстремизмом для дачи показаний после выхода репортажа о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по Конституции в Москве.
Интерфакс 03:55
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
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