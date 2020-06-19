В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».

с чего всё началось

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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