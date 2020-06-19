Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВодные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Пострадавшими отраслями признали водные и железнодорожные перевозки

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