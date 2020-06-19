Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВодные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Пассажиров поддержат на плаву

В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Отрасли водных и железнодорожных перевозок признаны пострадавшими от коронавируса

Телеканал 360°07:49

Водные и ж/д перевозки включили в список пострадавших отраслей

News.ru05:38

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

РИА Новости02:16

Минэкономразвития предложило не считать пострадавшей отраслью грузоперевозки по воде

Интерфакс03:35

СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших из-за вируса

РБК02:21

СМИ сообщили о признании водных и железнодорожных перевозок пострадавшими отраслями

ФАН04:04

Пассажиров поддержат на плаву

Коммерсантъвчера в 18:50
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости вчера в 12:39
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
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Общество

В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Общество

На центральных улицах Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

С начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита, передаёт РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
RT на русском 04:06
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
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Политика

МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест

МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва вчера в 09:40
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Происшествия

Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне

Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Культура

Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко

Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
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Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 19:01
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
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Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Газета.Ru 00:00
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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Общество

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

РИАМО 07:19
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Политика

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
RT на русском 07:40
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Политика

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
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Общество

Россиянам пообещали третью волну тепла

Со следующей недели в центре европейской территории России начнется третья волна тепла.
Lenta.ru 08:32
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Энергетика

Нефть Brent приближается к отметке $42

Сегодня, 19 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent и фьючерс на S&P500 торгуются в плюсе — баррель Brent стоит — $41,86, WTI — $31,01.
REGNUM 01:15
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Общество

Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Псковское агентство информации вчера в 16:57
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Здоровье

В Волгоградской области 5 человек заразились от комаров дирофиляриозом

В Роспотребнадзоре отметили, что в Волгоградской области каждый год выявляют несколько случаев дирофиляриоза.
Волга-Медиа 07:51
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Происшествия

Еще одного сотрудника «БФГ-Кредит» арестовали по делу о растрате

Москва, 19 июня 2020, 13:48 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о растрате не менее 12,9 млрд рублей, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 06:48
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Политика

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
Известия вчера в 06:53
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Политика

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
RT на русском 05:45
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Футбол

Тедеско прокомментировал игру Гуса Тиля

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру полузащитника команды Гуса Тиля.
МК-Спорт 05:39
Политика

Евросоюз призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико и его сына

Евросоюз обратился к белорусским властям и потребовал немедленного освобождения кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына.
Ореанда-Новости 07:57
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Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента

Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06
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