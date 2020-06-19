Экономика
Деловое.ТВВодные и железнодорожные перевозки признают пострадавшими отраслями
Ожидается, что кабмин опубликует постановление о включении морских и внутренних водных перевозок в перечень пострадавших отраслей до конца текущей недели. Напомним, что с данным предложением еще в начале мая выступил президент РФ Владимир Путин, но о каких видах перевозок шла речь не сообщалось.
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с чего всё началось
В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».Коммерсантъвчера в 18:50
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Сочи — Ростов 2:1 (1-й тайм)
«Ростов» объявил заявку на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».
РБК 12:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Политика
Болтон рассказал о боязни главы Минфина США подорвать доллар санкциями
Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты.
РБК 07:36
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Коммерсантъ 13:02
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
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Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит 08:15
Общество
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры
Компания "Яндекс" представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-холдинг.
Газета.Ru 06:16
Армия и оружие
МИД России указал на агрессивность космического курса США
Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
Происшествия
Взрыв произошел в парикмахерской в центре Петербурга
Взрыв прогремел в парикмахерской, расположенной на улице Садовой в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в пятницу, 19 июня, РЕН ТВ.
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Здоровье
В Крыму выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Бизнес-газета 05:26
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Футбол
Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings вчера в 16:53
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
Футбол
Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings 09:46
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
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