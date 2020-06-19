Экономика
Деловое.ТВВодные и железнодорожные перевозки признают пострадавшими отраслями
Ожидается, что кабмин опубликует постановление о включении морских и внутренних водных перевозок в перечень пострадавших отраслей до конца текущей недели. Напомним, что с данным предложением еще в начале мая выступил президент РФ Владимир Путин, но о каких видах перевозок шла речь не сообщалось.
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с чего всё началось
В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».Коммерсантъвчера в 18:50
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Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя
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Общество
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В Татарстане торговые центры возобновят работу на третьем этапе снятия ограничений.
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