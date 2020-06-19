В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».

с чего всё началось

Ожидается, что кабмин опубликует постановление о включении морских и внутренних водных перевозок в перечень пострадавших отраслей до конца текущей недели. Напомним, что с данным предложением еще в начале мая выступил президент РФ Владимир Путин, но о каких видах перевозок шла речь не сообщалось.

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