Происшествия

АБНАБНВодолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке

В Петербурге продолжаются поиски останков студентки, в убийстве которой подозревают профессора СПбГУ Олега Соколова. Водолазы достают со дна реки Мойка черные пакеты. По данным Фонтанки, внутри черных пакетов лежат ноги убитой студентки.
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с чего всё началось

В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.
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