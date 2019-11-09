Происшествия
RT на русскомВодолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова
Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».
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с чего всё началось
В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.Фонтанка.Ру11:31
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Футбол
Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Технологии
Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году
Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Общество
Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в регионах
Во всех остальных регионах число женщин преобладает над мужчинами. Примерно равное соотношение можно отметить в четырех регионах страны.
ФедералПресс 02:51
Экономика
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.
РБК 07 ноября в 06:30
Политика
В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции
В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции.
Эхо Москвы 05:00
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.
Газета.Ru 11:10
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Популярная механика 06:15
Армия и оружие
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия 16:01
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews вчера в 06:44
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM вчера в 00:47
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
РБК 19:44
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Шоу-бизнес
«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку
На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма 09:20
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Автоновости дня 05:46
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Политика
В «Нафтогазе» не видят преград для контракта с «Газпромом»
Економічна правда В "Нафтогазе Украины" сообщили, что открытые споры между "Газпромом" и украинской компанией и отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает RT.
РЕН ТВ вчера в 07:34
Гаджеты
Фонари на улицах РФ смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
В РФ уличные фонари получат возможность проводить зарядку гаджетов и раздавать сигнал Wi-Fi.
OAnews 10:13