В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.

с чего всё началось

Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».

Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова

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