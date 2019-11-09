Происшествия

RT на русскомRT на русскомВодолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова

Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».
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с чего всё началось

В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.
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Водолазы нашли останки неизвестного при поисках тела предполагаемой жертвы историка СПбГУ

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Под окнами Следкома нашли останки двух человек. Одни принадлежат убитой женщине доцента Соколова; осталось понять – кто второй

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Поиски в Мойке преподнесли сюрприз: в реке нашли останки двух человек. Одни принадлежат убитой возлюбленной доцента Соколова, кто второй - пока неясно

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В Мойке обнаружили ноги убитой выпускницы СПбГУ

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Во время поиска останков убитой выпускницы СПбГУ водолазы нашли неизвестный череп

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Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке

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Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
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Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine

Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
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Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

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В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
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Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году

Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
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На Сахалине три человека погибли во время ночных гонок

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СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

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Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в регионах

Во всех остальных регионах число женщин преобладает над мужчинами. Примерно равное соотношение можно отметить в четырех регионах страны.
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Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк

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Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.
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СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

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В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции

В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции.
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«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

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Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.
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Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух

Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
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На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
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В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

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Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
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Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM вчера в 00:47
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Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ

Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
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Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины

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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
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«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку

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В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»

В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
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Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
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В «Нафтогазе» не видят преград для контракта с «Газпромом»

Економічна правда В "Нафтогазе Украины" сообщили, что открытые споры между "Газпромом" и украинской компанией и отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает RT.
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Фонари на улицах РФ смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi

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