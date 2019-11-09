Происшествия

RT на русскомRT на русскомВодолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова

Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».
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с чего всё началось

В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.
Фонтанка.Рувчера в 11:31

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Водолазы подняли останки двоих человек со дна Мойки

78.ruвчера в 17:24

Водолазы нашли останки неизвестного при поисках тела предполагаемой жертвы историка СПбГУ

ТАССвчера в 16:26

В Мойке обнаружили ноги убитой выпускницы СПбГУ

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:57

Поиски в Мойке преподнесли сюрприз: в реке нашли останки двух человек. Одни принадлежат убитой возлюбленной доцента Соколова, кто второй - пока неясно

47 новостейвчера в 15:00

Под окнами Следкома нашли останки двух человек. Одни принадлежат убитой женщине доцента Соколова; осталось понять – кто второй

Фонтанка.Рувчера в 14:30

Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке

АБНвчера в 11:53

Во время поиска останков убитой выпускницы СПбГУ водолазы нашли неизвестный череп

Невские Новостивчера в 15:24
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Политика

В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены

Общественное телевидение России вчера в 12:03
Общество

В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы

Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU 08 ноября в 16:54
Политика

В Киеве у консульства Польши началась акция националистов

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Говорит Москва вчера в 14:12
Космос

NASA презентовало первый электрический самолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 вчера в 08:33
Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали после обнаружения женских рук в рюкзаке

Известия вчера в 07:46
Политика

Горбачев не связывает перестройку и распад СССР

В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Футбол

«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ

Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.
Вести.Ru вчера в 09:39
Единоборства

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Общество

Всемирный банк поддержал земельную реформу на Украине

Всемирный банк поддержал украинскую земельную реформу, которая предполагает введение в стране открытого рынка сельскохозяйственных земель.
Газета.Ru вчера в 23:06
Футбол

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Здоровье

40 тысяч россиянок отказались от аборта в 2018 году

В 2018 году в России 328 тысяч женщин пришли в больницу с решением сделать аборт.
Российская газета 08 ноября в 17:17
Армия и оружие

Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47

Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
Взгляд.ру 00:26
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 08 ноября в 09:41
Общество

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт 08 ноября в 14:40
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:56
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова

RT на русском 00:13
Шоу-бизнес

Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

РБК вчера в 20:02
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика

Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ

Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
Коммерсантъ вчера в 12:38
Общество

Мужчина «зарезал» надувного «Трампа» в Алабаме

Политическая Экспертиза 00:16
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС вчера в 02:19
Шоу-бизнес

Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко

В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Футбол

Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия

Основатель лиги КВН в Татарстане погибла в ДТП

Телеканал 360° вчера в 11:31
Армия и оружие

Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
RT на русском вчера в 09:38
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
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