Происшествия
RT на русскомВодолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова
Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».
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с чего всё началось
В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.Фонтанка.Рувчера в 11:31
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Во время поиска останков убитой выпускницы СПбГУ водолазы нашли неизвестный череп
Невские Новостивчера в 15:24
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