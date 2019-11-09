Происшествия

REGNUMREGNUMИскавшие в Мойке останки тела убитой девушки водолазы нашли скелет

Во время поисков останков тела убитой в Санкт-Петербурге девушки водолазы нашли останки другого человека, сообщает пресс-служба «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», передает 10 ноября агентство ТАСС. Как стало известно, на дне Мойки найдет скелет неизвестного человека.
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с чего всё началось

В Мойке нашли часть останков убитой ученицы историка Соколова

В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.
Фонтанка.Ру11:31

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Водолазы нашли останки неизвестного при поисках тела предполагаемой жертвы историка СПбГУ

ТАСС16:26

Появилось видео, как водолазы достают из Мойки останки убитой студентки

Мойка7813:12

Поиски в Мойке преподнесли сюрприз: в реке нашли останки двух человек. Одни принадлежат убитой возлюбленной доцента Соколова, кто второй - пока неясно

47 новостей15:00

Под окнами Следкома нашли останки двух человек. Одни принадлежат убитой женщине доцента Соколова; осталось понять – кто второй

Фонтанка.Ру14:30

В Мойке обнаружили ноги убитой выпускницы СПбГУ

КП - Санкт-Петербург14:57

Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке

АБН11:53

Водолазы подняли останки двоих человек со дна Мойки

78.ru17:24
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Космос

Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе

REGNUM 13:20
Культура

Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона

TVLine сообщает, что мета-возрождение популярного некогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210», предпринятое телекомпанией Fox, ограничится лишь одним сезоном.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной

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Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Игры

Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic

В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
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Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла

В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Никита Сошников.
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Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»

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Происшествия

Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе

Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец 16:54
Хоккей

«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка

34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
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Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
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Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
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Армия и оружие

Серийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
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В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США

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Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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NASA презентовало первый электрический самолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
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