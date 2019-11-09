Происшествия
REGNUMИскавшие в Мойке останки тела убитой девушки водолазы нашли скелет
Во время поисков останков тела убитой в Санкт-Петербурге девушки водолазы нашли останки другого человека, сообщает пресс-служба «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», передает 10 ноября агентство ТАСС. Как стало известно, на дне Мойки найдет скелет неизвестного человека.
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с чего всё началось
В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.Фонтанка.Ру11:31
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Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона
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Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
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Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
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Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
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Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
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Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Политика
Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США
В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".
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В Британии обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон
Напомним, что ранее по поводу четвертой беременности Кейт Миддлтон высказывались и другие западные СМИ.
Общество
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Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
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Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
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Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
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NASA презентовало первый электрический самолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.