В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.

с чего всё началось

Во время поисков останков тела убитой в Санкт-Петербурге девушки водолазы нашли останки другого человека, сообщает пресс-служба «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», передает 10 ноября агентство ТАСС. Как стало известно, на дне Мойки найдет скелет неизвестного человека.

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