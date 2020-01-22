Общество
РИА НовостиВодонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
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Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.
Спорт
Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Здоровье
В Гонконге подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
В Гонконге врачи подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом из Китая, который вызывает пневмонию, сообщили телеканал RTHK и газета South China Morning Post, ссылаясь на источники.
Политика
Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
Политика
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Игры
Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One
RPG создаётся для PS4, Xbox One и РС. Скорее всего, к выходу PS5 и Xbox Series X игру улучшат и для новых консолей.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин
Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
Происшествия
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Политика
Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь подал в отставку
Виктор Гринь, занимающий пост заместителя генерального прокурора Российской Федерации, подал заявление в отставку.
Футбол
Анчелотти: «„Эвертон“ играл хорошо, но нам не повезло»
"Ириски" вели со счётом 2:0, но в последние минуты встречи пропустили два гола.В футболе есть вещи, которые невозможно проконтролировать.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс
Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Общество
Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани
Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы .
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Общество
В дагестанском бассейне наступил мужской день
Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.