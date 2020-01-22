Общество

РИА НовостиРИА НовостиВодонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
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Подписчики заступились за Водонаеву вопреки словам о «быдле»

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Водонаева ответила Володину и всем хейтерам за слова «о рожающем быдле» в России

Lenta.ru00:03

Водонаева резко ответила на призыв Володина оштрафовать её

News.ru01:53

Водонаева, которой пригрозили штрафом в 100 млн, припомнила слова уральской чиновницы «никто не просил рожать»

URA.Ru01:39

Водонаева оценила предложение Володина оштрафовать ее

Газета.Ru01:01

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

РИА Новости00:45

Водонаева ответила Володину за слова о «рожающем быдле»

Московский Комсомолец02:05
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
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Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
РИА Новости 07:30
Политика

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.
РБК 03:37
Спорт

Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 07:34
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Здоровье

В Гонконге подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

В Гонконге врачи подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом из Китая, который вызывает пневмонию, сообщили телеканал RTHK и газета South China Morning Post, ссылаясь на источники.
Интерфакс 05:01
Политика

Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
RT на русском 05:53
Политика

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:32
Игры

Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One

RPG создаётся для PS4, Xbox One и РС. Скорее всего, к выходу PS5 и Xbox Series X игру улучшат и для новых консолей.
Игромания.ру 07:33
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Общество

Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин

Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
РИА Новости 08:50
Происшествия

Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Lenta.ru 04:53
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:26
Политика

Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь подал в отставку

Виктор Гринь, занимающий пост заместителя генерального прокурора Российской Федерации, подал заявление в отставку.
Наша версия вчера в 12:12
Футбол

Анчелотти: «„Эвертон“ играл хорошо, но нам не повезло»

"Ириски" вели со счётом 2:0, но в последние минуты встречи пропустили два гола.В футболе есть вещи, которые невозможно проконтролировать.
Soccer.ru вчера в 17:59
Политика

Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом президента в СКФО

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Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Общество

Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани

Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы .
Gorod48 08:20
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Интерфакс 07:50
Общество

В дагестанском бассейне наступил мужской день

Жительницы республики пожаловались на дискриминацию Руководство «самого длинного бассейна Северного Кавказа» — комплекса «Анжи Арена» — запретило женщинам посещение: абонементы перестали продавать около двух месяцев назад, а с 20 января начал действовать запрет на пользование бассейном.
Коммерсантъ 08:22
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Футбол

Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
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Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
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Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
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