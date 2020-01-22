Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

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