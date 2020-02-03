Общество

Lenta.ruLenta.ruВодонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.
Читать в источнике
Комментировать187

Подробнее о событии

Водонаева ответила на слова Путина после скандала из-за слов о «быдле»

Piter.tv13:33

Водонаева раскритиковала слова Путина, назвавшего «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми

Росбалт11:40

«Некрасиво так говорить»: Алёна Водонаева обиделась на Путина за оскорбление

Новости Тюмени 72.ru05:15

Назвавшая людей «быдлом» Водонаева «обиделась» на Путина

Царьград10:50

Водонаева рассказала о своем отношении к Путину

Pravda.Ru08:53

Водонаева ответила Путину после скандала из-за слов о рожающем быдле

URA.Ru07:15

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт 05:31
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414

Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
ТАСС 18:08
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

РБК 10:01
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Газета.Ru 11:34
Шоу-бизнес

Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну после того, как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
МИР 24 15:01
Происшествия

Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
РИА Новости 13:03
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
REGNUM 09:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж 14:27
Экономика

Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
ТАСС 16:00
Гаджеты

Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор

Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.
Astera 16:25
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 01 февраля в 13:49
Киберспорт

CEO Natus Vincere: Zayac перейдет в Virtus.pro

Анонс должен произойти в ближайшее время На официальном канале Natus Vincere в Youtube вышло интервью с менеджером организации, Евгением Золотаревым, в котором он рассказал о сложившейся ситуации вокруг игрока состава по Dota 2 Бакыта "Zayac" Эмилжанова.
Inc-news.ru вчера в 13:02
Политика

Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
РИА Новости 12:59
Музыка

Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA

Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
РИА Новости 13:36
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 10:40
Происшествия

Боксера Кушиташвили поместили в «Матросскую тишину»

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО "Матросская тишина".
ТАСС 13:36
Футбол

Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Sport24.ru 16:09
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru 11:14
Спорт

Президиум ВФЛА подал в отставку

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
Российская газета 14:50
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

РБК 16:17
Общество

«Магнит» приостановил поставки китайских овощей

Российская газета 09:31
Происшествия

Экс-подполковник СК в Петербурге приговорен к 10 годам тюрьмы

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, Русаков приговорен к 10 годам заключения со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет; Товмасян получил 5,5 лет лишения свободы.
Интерфакс 17:50
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Здоровье

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 17:33
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное