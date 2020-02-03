Общество
Lenta.ruВодонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»
Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.
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«Некрасиво так говорить»: Алёна Водонаева обиделась на Путина за оскорбление
Новости Тюмени 72.ru05:15
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Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Армия и оружие
Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году
Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала "Радиоэлектронные технологии" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Энергетика
Саудовская Аравия требует от стран ОПЕК сократить добычу нефти
Временно сократить объем добычи нефти минимум на 500 тыс. барр/сутки для поддержки цен на рынке нефти требует от стран ОПЕК Саудовская Аравия.
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Хоккей
КХЛ. СКА впервые в сезоне обыграл «Спартак»
В Москве завершилась четвертая в нынешнем сезоне встреча между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Спорт
Чемпион России работает курьером ради поездки на игры в Токио
Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу доставщиком еды ради поездки на Паралимпийские игры в Токио, пишет Sports.ru.
Политика
Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Новый компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных российских дилеров 2 марта.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура отклонила требование журналиста Ивана Голунова принести ему извинения от лица государства за неправомочное уголовное преследование.
Футбол
Российский футболист устыдился своего «пуза» и решил возродить карьеру
Российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов, выигрывавший в составе сборной России юношеский чемпионат Европы 2006 года, рассказал, что стыдится своего пуза и решил возродить карьеру.
Здоровье
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Армия и оружие
Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Технологии
Google создала альтернативу YouTube
Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.
Футбол
«Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Общество
«РусАл» приостановит работу в Гайане из-за беспорядков
Приостановка работы Bauxite Company of Guyana (BCGI) не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, отмечает "РусАл".
Энергетика