Общество

Lenta.ruLenta.ruВодонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.
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Водонаева раскритиковала слова Путина, назвавшего «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми

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В Москве завершилась четвертая в нынешнем сезоне встреча между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
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Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
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Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

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Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Экстренное заявление Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
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Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
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Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

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Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

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