Общество

Lenta.ruLenta.ruВодонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.
Читать в источнике
Комментировать162

Подробнее о событии

Водонаева раскритиковала слова Путина, назвавшего «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми

Росбалт11:40

Водонаева ответила Путину после скандала из-за слов о рожающем быдле

URA.Ru07:15

Назвавшая людей «быдлом» Водонаева «обиделась» на Путина

Царьград10:50

Водонаева рассказала о своем отношении к Путину

Pravda.Ru08:53

Водонаева назвала Путина «сексуальным мужиком» после скандала с «быдлом»

Московский Комсомолец08:19

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru11:07

«Некрасиво так говорить»: Алёна Водонаева обиделась на Путина за оскорбление

Новости Тюмени 72.ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости 05:57
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Экономика

Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
ТАСС 05:52
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости вчера в 10:58
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Происшествия

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Общество

Рисунок российской девочки-подростка стал обложкой американского Vogue

Lenta.ru 13:34
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
РБК 13:22
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Здоровье

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут инициировать развитие злокачественного новообразования во рту человека.
Москва 24 06:11
Общество

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Коммерсантъ 12:54
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Политика

Врио главы Чувашии уволил еще трех министров

Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.
Мой город Чебоксары 11:43
Здоровье

Коронавирус не подтвердился. В Житомире у ребенка нашли другое заболевание

Тест-систем для выявления коронавируса в Житомирской области нет, поэтому врачи проверяли пациента на другие вирусные инфекции.
Украина.ру 12:35
Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
РЕН ТВ 05:58
Музыка

Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»

Экспресс газета 07:33
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Армия и оружие

Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии

ФАН 12:30
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Киберспорт

CEO Virtus.pro: «Я предлагал NAVI обсудить трансферную историю»

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда рассказал в видео для командного канала, как состоялся переход Бакыта Zayac Эмилжанова в российскую организацию.
CyberSport.ru 15:06
Политика

Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%

В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Российская газета 05:43
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

News.ru вчера в 07:20
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Ребенок выпал на ходу из автобуса с мертвым водителем

Уточняется, что у шофера случился инсульт. В момент ДТП в салоне автобуса было двое учителей и 20 детей.
7 новостей 14:28
Технологии

В РПЦ оценили прогноз Цукерберга на ближайшее десятилетие

В Русской православной церкви (РПЦ) оценили прогноз основателя Facebook Марка Цукерберга на ближайшее десятилетие.
Lenta.ru 14:48
Общество

Российская модель вышла в свет в откровенном наряде

34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Lenta.ru 08:14
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алёна Водонаева
Российская писательница
Блогер, актриса, российская телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное