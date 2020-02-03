Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева ответила президенту России Владимиру Путину, назвавшему моральными уродами тех, кто критикует выплаты материнского капитала.

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

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