Общество
Телеканал 360°Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.
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Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Наука
Впервые в мире создали робота из живых клеток
В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил ТАСС о планах провести 16 января установочное заседание, суть которого - договориться о порядке работы и встретиться с президентом.
Политика
Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России
Среди враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток – 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Происшествия
В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
Кино
Дэниэл Рэдклифф пытается выжить в трейлере фильма «Безумный Майлз»
В Сети появился первый трейлер фильма "Безумный Майлз"с участием знаменитого британского актера Дэниела Редклиффа.
Происшествия
Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве
В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.
Политика
«Справедливая Россия» поддержала Мишустина на пост премьера
Фракция «Справедливая Россия» поддержала кандидатуру на пост премьер-министра России Михаила Мишустина.
Футбол
Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Общество
Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса
Верховная рада Украины рассмотрела в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в стране, данное решение поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Политика
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Политика
Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.