Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.

Наше время (Навлинский район)

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас сообщил ТАСС о планах провести 16 января установочное заседание, суть которого - договориться о порядке работы и встретиться с президентом.

Политика Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России Среди враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток – 2», а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.

Футбол Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.

Общество Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса Верховная рада Украины рассмотрела в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в стране, данное решение поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Происшествия Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.

Политика Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

Политика МИД Китая прокомментировал отставку правительства России Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.

Политика Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.

Политика Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

Политика В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.