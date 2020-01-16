Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.
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Водонаева призвала «быдло» прекратить размножаться

VSE42.RU01:46

Водонаева резко высказалась о маткапитале

РИА Новости05:39

Водонаева идёт по пути Шнура и Дудя? Вуйма дал неожиданное объяснение социальному троллингу с «быдлом»

Царьград05:03

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Lenta.ru02:50

Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»

Телеканал 360°09:14

Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»

URA.Ru02:12

Водонаева призвала «быдло» не рожать ради миллиона

News.ruвчера в 22:22
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Армия и оружие

Новый закон Трампа возведёт звёздные войны к статусу реальности

Понадобились новые специалисты и компании-подрядчики, учреждена новая форма и геральдическая символика, состоялось официальное назначение руководителя Космических сил генерала ВВС Джона Реймонда.
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Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
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Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Московский Комсомолец 03:59
Наука

Биосфера Земли начала развиваться 529 млн лет назад

Произошел так называемый «кембрийский взрыв», появился фитопланктон, а затем и зоопланктон, после чего биосфера стала стремительно меняться, сообщает агентство «Интерфакс».
Дилетант 04:17
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Московский Комсомолец 03:16
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Учительницу одной из школ Брянска хотят уволить из-за ее гомосексуальной ориентации.
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика

Путин создал новую должность для Медведева

Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность.
Блокнот.ру 08:54
Политика

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:13
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Российская газета 10:17
Политика

Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу.
РБК 06:58
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Кино

Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами

Новгород.ру 07:07
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
vtomske.ru вчера в 04:24
Футбол

Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Советский спорт 09:32
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Политика

Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и изменения российской Конституции несут «угрозы» Украине.
Известия 10:09
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Происшествия

Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Футбол

Вместо Игбуна был госпитализирован его друг

В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Вести.Ru 10:05
Экономика

Дольщиков «Окского берега» готовят к компенсации

Московский Комсомолец Нижний Новгород 10:45
Здоровье

Эпидемия гриппа в Астрахани может продлиться до апреля

В связи с чем прогнозируется продолжительный период подъема заболеваемости – возможно до апреля.
Пункт А 05:18
Политика

Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 10:50
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова купила квартиру на Кипре

Звезда "Дома-2" Ирина Агибалова купила квартиру на Кипре Ирина Агибалова решила больше времени проводить на Кипре.
Экспресс газета 03:50
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Финансы

Официальный курс доллара слегка повышен, евро прибавил больше

Центробанк РФ повысил с 17 января официальный курс доллара США почти на 14 копеек до 61,5694 рубля.
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Новый посол США Салливан прибыл в Москву

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву.
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