Общество
Телеканал 360°Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.
Читать в источнике
Оценить647
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Армия и оружие
Новый закон Трампа возведёт звёздные войны к статусу реальности
Понадобились новые специалисты и компании-подрядчики, учреждена новая форма и геральдическая символика, состоялось официальное назначение руководителя Космических сил генерала ВВС Джона Реймонда.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Наука
Биосфера Земли начала развиваться 529 млн лет назад
Произошел так называемый «кембрийский взрыв», появился фитопланктон, а затем и зоопланктон, после чего биосфера стала стремительно меняться, сообщает агентство «Интерфакс».
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Учительницу одной из школ Брянска хотят уволить из-за ее гомосексуальной ориентации.
Политика
Путин создал новую должность для Медведева
Ставшему накануне экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент России Владимир Путин предложил новую должность.
Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Политика
Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
Футбол
Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и изменения российской Конституции несут «угрозы» Украине.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Футбол
Вместо Игбуна был госпитализирован его друг
В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста.
Экономика
Дольщиков «Окского берега» готовят к компенсации
Здоровье
Эпидемия гриппа в Астрахани может продлиться до апреля
В связи с чем прогнозируется продолжительный период подъема заболеваемости – возможно до апреля.
Политика
Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ
Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова купила квартиру на Кипре
Звезда "Дома-2" Ирина Агибалова купила квартиру на Кипре Ирина Агибалова решила больше времени проводить на Кипре.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Финансы
Официальный курс доллара слегка повышен, евро прибавил больше
Центробанк РФ повысил с 17 января официальный курс доллара США почти на 14 копеек до 61,5694 рубля.
Политика
Новый посол США Салливан прибыл в Москву
Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву.