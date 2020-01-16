Общество
Телеканал 360°Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»
Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.
Читать в источнике
Оценить1312
с чего всё началось
Водонаева посчитала, что ради этого миллиона с лишним за первого и второго ребёнка нищие жители России и «быдло, которому не хватает на бутылку водки», бросятся рожать детей.Царьградвчера в 02:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Lenta.ru16 января в 02:50
Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»
Телеканал 360°16 января в 09:14
Водонаева, призывавшая не рожать рабов, раскритиковала прибавки к маткапиталу «для быдла»
URA.Ru16 января в 02:12
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Общество
Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих
Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение
Общество
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Религия
Соблюдение строгих правил в Крещенский Сочельник принесет счастье
Особые правила, которые нужно соблюдать 18 января, помогут сделать жизнь светлой, чистой и счастливой.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг против реформы Конституции
Президент Владимир Путин анонсировал конституционную реформу два дня назад.
Общество
После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки
Хоккей
Линус Умарк по окончании сезона может покинуть «Салават Юлаев»
По окончании хоккейного сезона 32-летний шведский нападающий может покинуть «Салават Юлаев».
Здоровье
Названы способствующие долголетию четыре вкусных продукта
Армия и оружие
В США сообщили об 11 пострадавших в результате удара Ирана
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Политика
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви, скомпрометировавшей себя политическими действиями, в евангелизм.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
МИД Польши обвинил Россию в попытке «переврать историю»
Авто
Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Хоккей
«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова
В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.