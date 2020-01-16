Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.
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с чего всё началось
Водонаева посчитала
, что ради этого миллиона с лишним за первого и второго ребёнка нищие жители России и «быдло, которому не хватает на бутылку водки», бросятся рожать детей.
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VSE42.RU16 января в 01:46

Водонаева призвала «быдло» не рожать ради миллиона

News.ru15 января в 22:22
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